Около 61 тонны кубометров снега вывезли из Новосибирска за три дня

В Новосибирске продолжается уборка улично-дорожной сети. За прошедшие три дня из города вывезли около 61 тонны кубометров снега, что около 4 055 самосвалов. Еще около 55 тысяч кубометров снега было удалено с помощью роторной техники. Об этом сообщили в мэрии города.
— На уборку города выходили от 504 до 646 машин спецтехники и от 171 до 267 человек, — добавили в пресс-службе.
Было подметено более 5,1 тысячи км тротуаров и дорог, свыше 1,3 тысячи км обработано противогололедными материалами, на 841 км произведено грейдирование, 89 км тротуаров очищено ото льда.
Всего специалисты очистили 1 523 остановки общественного транспорта, 667 пешеходных переходов, 431 парковку и островок безопасности, 247 лестниц. Для обработки дорог и тротуаров было использовано 814 тонн реагентов.