Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историю Башкирии в 5−7 классах будут изучать по новым учебникам

Над учебниками работали известные специалисты: историки Рамиль Рахимов, Булат Азнабаев, Алексей Кортунов, Ильгиза Мухаметова и заместитель директора и учитель истории ЧОУ «Гармония» Евгений Гостев.

Источник: Урал Кильсенбаев | официальный телеграм-канал

Учащиеся 5−7 классов будут изучать историю Башкирии по новым учебникам. Книжки школьники получат в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что учебные пособия прошли согласования и официально включены в федеральный перечень учебников.

«Это результат большой работы, начатой в 2022 году по поручению президента Владимира Путина для создания согласованного подхода к преподаванию региональной истории. Башкортостан стал одним из первых регионов, где такая работа была успешно проведена. Учебники включают иллюстрации, задания, исторические справки и творческие упражнения. Ученикам предстоит разбирать источники, составлять эссе и анализировать карты», — рассказал первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев.

Теперь школьный курс истории состоит из трех частей: всеобщей истории, истории России и истории родного края. Дети будут изучать историю «малой родины» с древнейших времен до образования Российского государства и наших дней. Кроме того, отдельный блок будет посвящен землякам — Героям СВО.

«Мы показываем историю нашего региона не как отдельного народа, а как целого края, развивавшегося вместе и в составе России от освоения природы, строительства городов до развития культуры, науки и образования», — пояснил один из авторов, историк, заместитель председателя ОП РБ Рамиль Рахимов.

Особое внимание разработчики уделили сбалансированному освещению непростых исторических периодов.

«Мы не занимаем позицию “за” или “против”. Например, рассказывая о Пугачевском бунте, мы показываем и подвиг Салавата Юлаева — героя, защищавшего Отечество, и мужество жителей Уфы, оборонявших город. То же касается и других сложных моментов, таких как Оренбургская экспедиция или Октябрьская революция», — подчеркнул историк.