Историю Башкирии в 5−7 классах будут изучать по новым учебникам

Учащиеся 5−7 классов будут изучать историю Башкирии по новым учебникам. Книжки школьники получат в новом учебном году.
Ранее сообщалось, что учебные пособия прошли согласования и официально включены в федеральный перечень учебников.
«Это результат большой работы, начатой в 2022 году по поручению президента Владимира Путина для создания согласованного подхода к преподаванию региональной истории. Башкортостан стал одним из первых регионов, где такая работа была успешно проведена. Учебники включают иллюстрации, задания, исторические справки и творческие упражнения. Ученикам предстоит разбирать источники, составлять эссе и анализировать карты», — рассказал первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев.
Теперь школьный курс истории состоит из трех частей: всеобщей истории, истории России и истории родного края. Дети будут изучать историю «малой родины» с древнейших времен до образования Российского государства и наших дней. Кроме того, отдельный блок будет посвящен землякам — Героям СВО.
«Мы показываем историю нашего региона не как отдельного народа, а как целого края, развивавшегося вместе и в составе России от освоения природы, строительства городов до развития культуры, науки и образования», — пояснил один из авторов, историк, заместитель председателя ОП РБ Рамиль Рахимов.
Особое внимание разработчики уделили сбалансированному освещению непростых исторических периодов.
«Мы не занимаем позицию “за” или “против”. Например, рассказывая о Пугачевском бунте, мы показываем и подвиг Салавата Юлаева — героя, защищавшего Отечество, и мужество жителей Уфы, оборонявших город. То же касается и других сложных моментов, таких как Оренбургская экспедиция или Октябрьская революция», — подчеркнул историк.