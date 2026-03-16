В Татарстане 20 марта объявлено выходным днем в честь Ураза-байрама

Благодаря этому при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся три дня подряд.

Источник: Комсомольская правда

В связи с празднованием Ураза-байрама жителей республики ожидает дополнительный выходной. Праздничный день — 20 марта — объявлен нерабочим.

Благодаря этому при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся три дня подряд: с пятницы, 20 марта, по воскресенье, 22 марта. Четверг, 19 марта, является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Напомним, глава республики Рустам Минниханов поручил усилить безопасность на Ураза-байрам в Татарстане. На совещании в Доме правительства обсудили подготовку к празднику, годовщину воссоединения Крыма и защиту животных от инфекций.

