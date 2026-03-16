В Москве выпустили карты «Тройка» к 10-летию Росгвардии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тематические транспортные карты «Тройка» выпустили в Москве к 10-летию Росгвардии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Росгвардия уже 10 лет выполняет важные задачи по обеспечению безопасности граждан. Столичный транспорт не раз реализовывал совместные проекты с ведомством. В метро организовывали выставки и выступления оркестра Росгвардии. К юбилею службы мы выпустили тематические карты “Тройка”. Поздравляем коллег», — привели в департаменте транспорта слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Доступно два варианта оформления карт: с символикой ведомства и юбилейной надписью.

Приобрести карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.