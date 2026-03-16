Правительство утвердило перечень необходимых для экономики профессий

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства РФ, по 300 программам обучения в колледжах и вузах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Мишустин отметил, что правительство последовательно реализует меры по подготовке нужных экономике кадров с современными знаниями и компетенциями. Он подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач всех уровней образования.
«По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», — сказал Мишустин.
В числе самых востребованных профессий и направлений он назвал математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборону и безопасность, здравоохранение и медицину, а также сельское хозяйство. Мишустин отметил, что по этим направлениям в первую очередь будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях.