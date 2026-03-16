Казанский зооботсад с 16 марта переходит на весенний режим работы

С 16 марта Казанский зооботсад начнет работать по весеннему графику. Посетителей будут принимать с 08:30 до 18:30, кассы закроются на час раньше, сообщили в пресс-службе учреждения.
Зимой историческая часть зоопарка была закрыта. Так, медведи, еноты и другие животные уходили в спячку. Недавно в зооботсаду произошло пополнение — у даманов Брюса родились четыре детеныша.
По информации на конец 2025 года, в зоопарке живут 4 708 животных 139 видов, а ботаническая коллекция насчитывает 4 493 растения 1 098 видов. В Международную Красную книгу включены 26 видов животных, в Красную книгу России — 9 видов животных и 13 растений, в Красную книгу Татарстана — 4 вида животных и 5 видов растений.
