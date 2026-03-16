Скорая в Волгограде сама покатилась, травмировав водителя и наехав на иномарку

В Волгограде произошло необычное ДТП, в результате которого пострадал водитель скорой помощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. Инцидент случился во дворе дома 10 по улице Гвоздкова в Советском районе города 15 марта 2026 года.
По предварительным данным, около 19:00 24-летний водитель автомобиля «Аврора» припарковал неотложку во дворе дома и вышел из салона. Внезапно машина самостоятельно покатилась и наехала на парня, а также задела припаркованный автомобиль «Хендэ Солярис».
Водитель скорой помощи получил травмы и ранения. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют специалисты.