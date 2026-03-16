В Ростовской области уровень безработицы сократился до 2,1%

В IV квартале 2025 года уровень безработицы на Дона сократился до 2,1%, что оказалось на 0,2 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Также выяснилось, что среднее время поиска работы в III квартале 2025 года в регионе составляло около 3,4 месяца.