В Ростовской области уровень безработицы сократился до 2,1%

Донской регион оказался 55-м в стране по уровню безработицы.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заняла 55 место в России по уровню безработицы. Статистику по регионам опубликовали на сайте РИА Новости.

В IV квартале 2025 года уровень безработицы на Дона сократился до 2,1%, что оказалось на 0,2 п.п. ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Также выяснилось, что среднее время поиска работы в III квартале 2025 года в регионе составляло около 3,4 месяца.

В рейтинге Ростовская область оказалась между Астраханской и Брянской областями. При этом самый низкий уровень безработицы показали Москва, Новгородская и Калужская области, а самый высокий процент отметили в Ингушетии и Дагестане.

Отмечается, что в конце прошлого года на рынке труда «продолжилась тенденция снижения безработицы».

