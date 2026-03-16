Психически нездоровая соседка держит в страхе многоквартирный дом во Владивостоке

О буйной гражданке известно, что ей 32 года, предположительно она страдает психическим заболеванием, но родственники женщины не предпринимают никаких мер по организации для неё специализированной медицинской помощи.
Тем временем гражданка постоянно шумит и кричит в собственной квартире и в местах общего пользования, чем мешает жильцам отдыхать; ломится в квартиры и заявляет о неких похищениях детей и различных заговорах. Один раз она обошла квартиры на этаже с просьбой дать немного муки, а потом этой мукой обсыпала пол, двери и стены на этаже.
Из более серьёзных противоправных действий женщины — порча кабины лифта 14 марта 2025 года и нападение на соседку месяц назад. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию, сейчас все ожидают заключения судебно-медицинской экспертизы.
Жильцы дома пишут, что дети, проживающие на одном этаже с неадекватной женщиной, стали бояться выходить из квартиры и передвигаться по помещениям общего пользования без сопровождения взрослых, так как бывали свидетелями истерик женщины.
Не имея полномочий добиваться принудительной госпитализации женщины в психиатрическую больницу, соседи распространяют в социальных сетях обращение к полиции и другим компетентным органам поспособствовать решению проблемы и организации лечения для душевнобольной, поведение которой становится общественно опасным.