Покинувшую Омскую область судью обвинили в дисциплинарном проступке

Стоит отметить, что Алина Калашникова является уроженкой Омской области. Ее судейская карьера также стартовала в регионе с должности мирового судьи участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области. В 2013—2019 годах она отправляла правосудие в должности мирового судьи участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской области, а с 2019 по 2024 год — мирового участка № 112 в Куйбышевском судебном районе города Омска. В начале 2024 года состоялось ее назначение на судейскую должность в Ямало-Ненецком автономном округе.