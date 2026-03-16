Покинувшую Омскую область судью обвинили в дисциплинарном проступке

Как обратил внимание «СуперОмск», в повестке заедания Квалификационной коллегии судей (ККС) Ямало-Ненецкого автономного округа, обнародованной в понедельник, 16 марта 2026 года, присутствует вопрос, опосредованно связанный с Омской областью. В адрес ККС ЯНАО направлено обращение руководства местного Совета судей по поводу привлечения судьи Красноселькупского районного суда Алины Калашниковой к дисциплинарной ответственности «в связи с совершением дисциплинарного проступка». Суть предполагаемого проступка не раскрывается.
Стоит отметить, что Алина Калашникова является уроженкой Омской области. Ее судейская карьера также стартовала в регионе с должности мирового судьи участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области. В 2013—2019 годах она отправляла правосудие в должности мирового судьи участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской области, а с 2019 по 2024 год — мирового участка № 112 в Куйбышевском судебном районе города Омска. В начале 2024 года состоялось ее назначение на судейскую должность в Ямало-Ненецком автономном округе.
Напомним, Квалификационная коллегия Омской области также рассматривает подобное заявление в отношении судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Елены Никитиной, причем решение не выносится на протяжении нескольких месяцев.