Жительницу Волгоградской области подозревают в мошенничестве с маткапиталом

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального ГУ МВД России пресекли противоправную деятельность руководителя сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива.

Фигурантка подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону, женщина с целью личной материальной выгоды организовала схему по незаконному обналичиванию средств материнского капитала, выделенных в рамках нацпроекта «Демография».

Для реализации задуманного подозреваемая совместно с иными соучастниками ОПГ заключала фиктивные договоры займа на сумму средств материнского капитала с гражданами, имеющими право на получение этой выплаты. Займы выдавались якобы с целью приобретения земельных участков и строительства на них жилья.

Однако фактически строительство жилья не производилось, а земельный участок не использовался. Впоследствии средства обналичивались через потребительский кооператив. Половину денег получали участники преступной схемы. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

В отношении руководителя кооператива возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.