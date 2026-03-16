Пенсионерка из Тулуна добилась выплаты после падения при посадке в маршрутку

Водитель начал движение, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Тулуна получила 100 тысяч рублей компенсации после падения при посадке в маршрутку. В 2025 году женщина садилась в городское маршрутное такси на одной из остановок. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Приангарья.

— Однако водитель начал движение, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон. Сибирячка не успела сесть в транспорт и упала на асфальт, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате падения она получила серьёзную травму — перелом бедренной кости. Пострадавшая обратилась в прокуратуру с просьбой защитить её права. Сотрудники ведомства провели тщательную проверку. С перевозчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

