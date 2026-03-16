Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска поймали на выходных более 20 пьяных водителей

В минувшие выходные сотрудники ДПС в Красноярске задержали 25 водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края.

Среди задержанных 6 водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения и не имели права управления.

«В отношении каждого нарушителя автоинспекторы составили административные протоколы. За “нетрезвое” вождение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Уголовное преследование ожидает тех, кто совершает правонарушение повторно», — пояснили в дорожной полиции.

Также за выходные на дорогах города были задержаны 32 трезвых автомобилиста, которые не имели водительских прав и представляли угрозу безопасности движения. Автомобили нарушителей помещены на специализированную стоянку.

Сообщать о замеченных на дорогах нетрезвых водителях красноярцев просят по телефону «Синяя линия» 2−63−10−19 и в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.