Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска поймали на выходных более 20 пьяных водителей

В минувшие выходные сотрудники ДПС в Красноярске задержали 25 водителей в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края.
Среди задержанных 6 водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения и не имели права управления.
«В отношении каждого нарушителя автоинспекторы составили административные протоколы. За “нетрезвое” вождение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Уголовное преследование ожидает тех, кто совершает правонарушение повторно», — пояснили в дорожной полиции.
Также за выходные на дорогах города были задержаны 32 трезвых автомобилиста, которые не имели водительских прав и представляли угрозу безопасности движения. Автомобили нарушителей помещены на специализированную стоянку.
Сообщать о замеченных на дорогах нетрезвых водителях красноярцев просят по телефону «Синяя линия» 2−63−10−19 и в чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.
