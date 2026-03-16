Природный газ провели еще в четыре села Крыма

В селах Двуречье, Кирсановка, Лиственное Нижнегорского района, а также в селе Мазанка Симферопольского района появилось голубое топливо, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Во всех четырех селах монтаж газопроводов-вводов до границ земельных участков для газификации домов осуществлен согласно поручению президента, без привлечения средств населения», — отметил Аксенов.
Для газификации Нижнегорского района проложили более 20 км газораспределительных сетей. На подключение уже подано 135 заявок.
В селе Мазанка строительство газопровода пройдет в четыре этапа. На первых двух этапах проложили более 14 км труб. Подключиться к газу смогут 210 домов. В настоящее время заключаются договоры с заявителями на проведение строительно-монтажных работ в пределах их участков.
При этом на сегодняшний день в республике остаются негазифицированными еще 458 населенных пунктов из 1 019.