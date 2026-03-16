«Многострадальный дом»: многоэтажка в «Белом хуторе» четвертый раз за две недели остается без горячей воды

Жители дома № 3 по улице Светлой в челябинском микрорайоне «Белый хутор» переживают очередной коммунальный коллапс. Многоэтажка, которую и без того измотали недавние плановые отключения, снова осталась без водоснабжения. По словам жительницы дома, за последние две недели — вода из труб пропадает уже в четвертый раз.
— У нас какой-то многострадальный дом! Перед выходными так же стояк рванул в четвертом подъезде, а сегодня ночью уже в третьем. Снова сидим без воды!
Собственники квартир уже потеряли счет коммунальным ЧП и боятся оставлять жилье без присмотра:
— Уезжать из дома реально страшно. Ты уедешь, а тут раз — и затопил всех.
О непростой ситуации с новыми домами в микрорайоне КП-Челябинск рассказывала ранее. Люди жалуются на целый ворох проблем: батареи гудят так, что не уснуть, из межпанельных швов течет вода, а во дворах зимой не пройти из-за гололеда и сугробов.
Собственники регулярно обращаются в ГЖИ и прокуратуру, но, по их словам, системных изменений не происходит. Люди брали ипотеку ради комфортного жилья, а теперь вынуждены бороться за элементарные коммунальные условия.