Культуролог Александр Попадин: «Перевожу с кенигсбергского на калининградский»

Второй триггер случился, когда нас на год во время ремонта перевели в среднестатистическую советскую школу. И чуть ли не в первый же день, бегая во время перемены, я врезался головой в живот завуча. В школу был вызван мой родитель, мне поставили на вид. А я, между тем, думал о своём: почему я врезался в завуча? Я же бегал как обычно, что поменялось? И наконец понял: школа! В этой среднестатистической школе и коридоры гораздо уже, чем в немецкой. Да и потолки, кстати, ниже. Совсем иное пространство, имеющее своё влияние на психику и поступки детей.