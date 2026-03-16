Минстрой отчитался о полутысяче инцидентов в ЖКХ за зиму: пик аварий пришёлся на морозы

В День работника жилищно-коммунального хозяйства в министерстве строительства и.

Источник: KaliningradToday

ЖКХ Калининградской области подвели промежуточные итоги осенне-зимнего периода: с сентября в регионе зафиксировали 49 аварий и 541 нарушение в работе коммунальных служб.

Из них 5 аварий и 151 инцидент пришлись на теплоснабжение, 43 аварии и 373 нарушения — на холодное водоснабжение и водоотведение.

Основная нагрузка легла на сети в пик январских и февральских морозов, когда температура падала на 10 градусов ниже нормы. Губернатор поручил перевести все службы в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурили 539 специалистов аварийных бригад и 173 единицы спецтехники.

Несмотря на аномальные холода и снегопады, большинство аварий удавалось устранять оперативно. В минстрое отмечают слаженную работу всех ведомств.