67 учеников сгоревшей школы в Серафимовске сели за парты в соседнем селе

Утром 16 марта 67 учеников Байтогской школы из села Серафимовск сели за парты в Ахинской школе. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в ночь на 12 марта здание школы 1987 года постройки полностью сгорело. Чтобы дети не прерывали учебу, их временно перевели в соседнее село.
Добираться до школы помогают два автобуса. Первый рейс везет первоклассников и выпускников, второй — учеников 2−4, 5−8 и 10 классов. Для детей провели экскурсию по новой школе и инструктаж по безопасности. Питание организовали по всем нормам, кабинеты распределили между двумя школами.
С детьми работают психологи, чтобы помочь справиться с волнением после пожара. За девятиклассниками и одиннадцатиклассниками закрепили кураторов — они помогут настроиться на экзамены. ЕГЭ выпускники будут сдавать в поселке Усть-Ордынском, ОГЭ — в Гаханской школе.
Все учителя сгоревшей школы продолжают работать. Для них планируют курсы повышения квалификации. Власти поручили проверить все школы района, чтобы предотвратить подобные происшествия.
