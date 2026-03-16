67 учеников сгоревшей школы в Серафимовске сели за парты в соседнем селе

Добираться до школы помогают два автобуса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 16 марта 67 учеников Байтогской школы из села Серафимовск сели за парты в Ахинской школе. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в ночь на 12 марта здание школы 1987 года постройки полностью сгорело. Чтобы дети не прерывали учебу, их временно перевели в соседнее село.

Добираться до школы помогают два автобуса. Первый рейс везет первоклассников и выпускников, второй — учеников 2−4, 5−8 и 10 классов. Для детей провели экскурсию по новой школе и инструктаж по безопасности. Питание организовали по всем нормам, кабинеты распределили между двумя школами.

С детьми работают психологи, чтобы помочь справиться с волнением после пожара. За девятиклассниками и одиннадцатиклассниками закрепили кураторов — они помогут настроиться на экзамены. ЕГЭ выпускники будут сдавать в поселке Усть-Ордынском, ОГЭ — в Гаханской школе.

Все учителя сгоревшей школы продолжают работать. Для них планируют курсы повышения квалификации. Власти поручили проверить все школы района, чтобы предотвратить подобные происшествия.

