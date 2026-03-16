Красноярские эксперты выявили более 50 тонн фруктов, зараженных вредителями

В 2026 году специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали более 4,2 тысячи образцов овощей и фруктов от партий общим объемом 20,5 тысяч тонн. В регион продукцию привезли из Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лабораторные исследования показали, что фрукты из Китая общим весом 51 тонна оказались заражены червецом Комстока. Среди заражённых товаров — ананасы, виноград, гранаты, груши, экзотические манго и питахайя. Результаты проверок переданы в региональное управление Россельхознадзора, отметили в пресс-службе Красноярского филиала ЦОК АПК. Червец Комстока влияет на качество фруктов, ухудшая вкус и снижая срок хранения, но для человека он опасности не представляет.