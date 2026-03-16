Сентиментальные ценности: сатира Пола Томаса Андерсона стала «Лучшим фильмом»

98‑я церемония «Оскара» прошла под знаком изящных шуток и нарочитого избегания острых тем: Леонардо Ди Каприо с усами, но без статуэтки, как и Тимоти Шаламе, оперные и балетные остроты, 20 000 детей Джесси Бакли и зал, сверкающий фонариками под Golden. «Известия» разбирают главные интриги главной кинопремии мира и скрытые месседжи, зашифрованные между строк.
«Битва» против «Грешников».
Абсурдистско-сатирический экшен Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» был фаворитом «Оскара» с самого начала, после его выхода в прокат. Об этом «Известия» писали в опубликованной в сентябре рецензии на фильм. Правда, в тот момент казалось, что, в придачу ко всем статуэткам фильма, ДиКаприо тоже может получить приз. Но об этом ниже.
Букмекеры уверенно ставили «Битву за битвой» в топ прогнозов, Гильдия продюсеров тоже отдала фильму свою награду. Но бывали в истории случаи, когда даже после этой премии «Оскар» за лучший полнометражный фильм получало другое кино.
Большой вопрос, насколько искусственно создавалась интрига, но многие авторитетные СМИ, включая Variety, и кинематографисты, обычно обладающие инсайдерской информацией, ставили на «Грешников», музыкальную притчу Райана Куглера о расизме, подозрительно напоминающую «От заката до рассвета» Роберта Родригеса.
Аргументами были не только 16 номинаций «Грешников», рекорд в многолетней истории премии, хотя это выглядело очень солидно. На голосовании Гильдии актеров каст картины был признан лучшим, а это заявка на главный «Оскар». Кроме того, расовый вопрос в ленте артикулируется гораздо более прямо и жестко, чем состояние современной Америки у Пола Томаса Андерсона, спрятанное за постмодернистской иронией и романической основой «Винляндии» Томаса Пинчона.
На «Оскаре» голосуют кинематографисты всего мира, но американскому костяку премии «Грешники» могли оказаться ближе. Однако итоговый результат для Куглера оказался неважным: только четыре приза, впрочем, среди них был один принципиальный. Перейдем к нему.
Как Тимоти Шаламе не получил «Оскар».
Казалось, что за роль в фильме Джоша Сэфди «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе точно получит «Оскар». У него уже скопилась целая коллекция наград за эту работу, но главный приз достался в итоге Майклу Б. Джордану, как раз за «Грешников».
Некоторые считают, что причиной стало интервью, которое Шаламе 24 февраля дал Мэттью Макконахи: там он так пошутил над оперой и балетом, что это спровоцировало мощный скандал в медиа. Вдруг оказалось, что у этих двух искусств так много остроумных поклонников, что интернет наполнился мемами и разного рода рекламными интеграциями этой шумихи. В том числе Тимоти Шаламе публично предлагали купить в театр билет со специальной скидкой.
Возможно, для кого-то из голосующих это стало последней каплей, так как последний срок для членов Академии был 5 марта, можно было успеть отдать свои предпочтения тому же Джордану. Но на самом деле трон под Шаламе зашатался еще раньше, когда ему не досталась премия BAFTA. Ее получил неожиданно для всех, Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Потом Гильдия актеров наградила Майкла Б. Джордана и стало понятно, что «Оскара» у Шаламе может и не оказаться, как и случилось.
Другое дело — в какой мере это имеет отношение к профессии. Гений и авантюрист Марти — образ сложнейший, великолепно сыгранный, это действительно лучшая роль в довольно насыщенной карьере молодого Шаламе. Майкл Б. Джордан все же артист другого калибра, и его двойная роль в «Грешниках» объективно проигрывает и Шаламе, и Ди Каприо в их номинациях.
Похоже, что тут сыграли роль какие-то субъективные факторы. Кого-то взбесила маска самоуверенного нарцисса, которую задолго до интервью Макконахи Шаламе натянул на себя. Кто-то, возможно, просто завидует — мало кому к 30 годам удалось сделать столько, сколько Тимоти. Но теперь у Джордана есть «Оскар», а у Шаламе нет. Повод для злорадства злопыхателям и очередная спорная страница в истории премии. Про Ди Каприо и так было понятно, что ему ничего не дадут (отчасти тоже из зависти), поэтому в этот раз все обсуждали только его усы.
На «Оскаре» было куда меньше политики, чем обычно.
Можно сказать, что дать главный приз фильму «Битва за битвой» — это и есть основное политическое решение «Оскара» в этом году. Но мы привыкли к другому уровню политического накала на церемонии, который резко упал после окончания президентства Джо Байдена. Правда, ведущий церемонии Конан О’Брайен всячески пытался расшевелить публику и призвать вести себя более решительно. Например, начиная церемонию, он заговорил о возможных атаках — но быстро сообщил, что они будут от ценителей оперы и балета, которые обиделись на Шаламе.
О’Брайен также намекнул на безнаказанность фигурантов «списков Эпштейна», несовершенство национальной системы здравоохранения, а уже после церемонии в телетрансляции «Оскара» показали заранее записанный ролик, где О’Брайена будто бы назначают пожизненным ведущим церемонии, а потом расправляются с ним также, как с персонажем Шона Пенна в «Битве за битвой».
Что касается других политических выступлений, то здесь все ограничилось лозунгом Хавьера Бардема «Нет войне и свободу Палестине!» и грустной иронией про свободу слова в речи комика Джимми Киммела.
Никто ни разу не упомянул войну в Иране, а картина иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» не получила «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Там торжествовала приятная во всех отношениях семейная драма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Эдриан Броуди, который в прошлом году произнес длинную политическую речь, получая «Оскар», в этот раз вышел с кипой листов и под хохот зала смял их, пошутив над собой же. Было ощущение, что гостей просили придержать язык, чтобы не пришлось ограничивать свободу слова искусственно.
Какие еще неожиданности случились на «Оскаре».
Впервые в истории премии женщина-оператор получила приз. Ею стала Отем Дюральд Аркапоу, она работала над «Грешниками». Строго говоря, Адольфо Велозо («Сны поездов»), Майкл Бауман («Битва за битвой») и Дариус Хонджи («Марти Великолепный») заслуживали «Оскара» в большей степени, но поощрить престижной наградой именно женщину, похоже, было для голосующих делом принципа. Хочется даже пошутить, что голосование закончилось за три дня до 8 марта и настроение у академиков было соответствующим.
Первый раз в истории премии вручался приз в категории «Лучший кастинг». Его получила Кассандра Кулукундис, которая подбирала артистов для «Битвы за битвой». Что, кстати, любопытно — с учетом того, что Гильдия актеров посчитала лучшим ансамбль «Грешников», логично было ожидать, что он получит и этот приз.
«Кей-поп-охотницы на демонов» обошли полнометражные анимационные блокбастеры «Зверополис 2» и «Элио», и заглавная песня Golden из мультфильма тоже получила «Оскар». Причем перед этим ее исполнили вживую, и весь зал, как и в картине, светил красивыми фонариками, которые, вероятно, перед этим специально раздали гостям. Так Netflix в этой категории обошел Pixar и Disney, которым традиционно достается «Оскар».
Россия болела за «Три сестры» Константина Бронзита в короткометражной анимации, но там шансов с самого начала было не очень много. Несмотря на фестивальный шлейф и репутацию режиссера как ведущего мирового аниматора, у камерного авторского фильма не было мощной раскрутки на американском рынке, как и у «Бабочки» классика французской анимации Флоранс Мьель. В отличие от «Девушки, которая плакала жемчугом» — там была уверенная дорога к «Оскару», начиная с громкой премьеры в Торонто.
В том, что Джесси Бакли получит «Оскар» за драму «Хамнет», не сомневался, пожалуй, никто, но невозможно было предвидеть, о чем скажет актриса в своей речи. А она неожиданно поблагодарила правительство Ирландии за то, что оно оплатило поездку на «Оскар» всем членам ее большой семьи, а потом неожиданно заявила сидящему в зале мужу, что с радостью родит от него 20 тыс. детей. А пока очень хочет поскорее вернуться домой к их дочке, которой еще не исполнился годик.
Киран Калкин должен был вручить «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» Шону Пенну за его феерическую партию в «Битве за битвой». Но актер на награждение не явился. «Не смог — или не захотел», — сострил Калкин.
Приз за лучшую игровую короткометражку разделили два фильма — «Певцы» (по Ивану Сергеевичу Тургеневу) и «Два человека обмениваются слюной». Такое бывает очень редко, в последний раз это случилось в 2013 году, когда «007: Координаты “Скайфолл”» и «Цель номер один» делили награду в категории «Монтаж звука».
Самым трогательным и страшным моментом церемонии останется короткое выступление Глории Касарес — матери 9-летней Джеки, погибшей во время стрельбы в школе Техаса в 2022 году. Глория стала одной из героинь фильма «Все пустые комнаты», ставшего лучшим короткометражным доком.
— Моей дочери Джеки было девять лет, когда ее убили в Ювалде, — сказала она. — С того самого дня ее спальня застыла во времени. Джеки — это не просто заголовок в новостях. Она — наш свет и наша жизнь. Насилие с применением оружия сейчас является причиной номер один смерти детей и подростков в Америке. Мы верим: если бы мир мог увидеть их пустые спальни, мы бы жили в другой стране.
Это был единственный момент, когда глянцевая реальность церемонии в Лос-Анджелесе вдруг бесследно исчезла. На смену ей пришло то ощущение подлинной трагедии, которую во всем пятичасовом чествовании победителей ничто уже не смогло перечеркнуть. Важно было, что эта женщина пришла на «Оскар», нашла в себе силы говорить, и ее услышал весь мир. Хотя фильм был совсем не в лидерах просмотров, но сразу после церемонии во многих странах оказался в топ-10. Это значит, что многие уже во время «Оскара» бросили смотреть поздравления и включили это получасовое кино.
Результаты «Оскара» будут обсуждать еще долго, многих они не устроили, Академию будут жестко критиковать, может, и вполне справедливо. Но это голос 11 тысяч лучших кинематографистов из ныне живущих, представляющих почти все страны мира, включая Россию.