Специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии. Информация опубликована в телеграм-канале главного управлении юстиции Гомельского облисполкома.
На вопрос о том, могут ли у белорусских пенсионеров удержать деньги из пенсии без их уведомления, в управлении ответили утвердительно. И уточнили, что по статье закона 108 «Об исполнительном производстве» может быть удержано не более 50%.
Также в управлении перечили случаи, когда могут удержать из пенсии до 50%. Указаны возмещение ущерба, который был причинен преступлением; оплата алиментов; возмещение расходов, которые затрачены государством на детей, находящихся на гособеспечении.
Названы взыскание задолженности по оплате за пользование жилым помещением и ЖКУ; возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью белоруса.
«По всем остальным видам взысканий из пенсии может быть удержано не более 20%», — подчеркнули в управлении.
Тем временем Минтруда назвало белорусов, которым снижен страховой стаж для пенсии.
Кстати, в Беларуси завод ищет сотрудника, обещая зарплату 16 470 рублей.
Ранее глава КГК назвал сферы, где есть большие деньги и больше всего посредников.