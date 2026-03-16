«Нас объединяют традиции»: 18 марта в Челябинске пройдет концерт в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта в челябинском Саду Победы пройдет концерт, посвященный 12-ой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
На сцене выступят творческие коллективы. Они исполнят песни о России и любви к родине.
— Нас объединяют общие ценности и традиции, — напомнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Вход на праздник будет свободным. Начало концерт в 15:00. Возрастное ограничение — 0+.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше