Капитан возвращается: состав омского «Нефтяника-Титана» пополнит Дарья Левченко

31-летняя Левченко выступала в составе «Нефтяника-Титана» в 2022—2024 годах. В течение почти двух лет она выполняла роль капитана команды. Она провела в официальных турнирах 60 матчей, набирая в среднем 11,2 очка за игру. Затем она перешла в красноярский «Енисей», где отыграла весь сезон в основе, а нынешний сезон начала в «Нике-Лузалес», которая по итогам регулярного чемпионата Премьер-лиги заняла 3-е место.