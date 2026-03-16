Капитан возвращается: состав омского «Нефтяника-Титана» пополнит Дарья Левченко

Как стало известно Om1 Омск, одним из первых новичков баскетбольного «Нефтяника-Титана» в будущее межсезонье станет форвард сыктывкарской «Ники-Лузалес» Дарья Левченко.
31-летняя Левченко выступала в составе «Нефтяника-Титана» в 2022—2024 годах. В течение почти двух лет она выполняла роль капитана команды. Она провела в официальных турнирах 60 матчей, набирая в среднем 11,2 очка за игру. Затем она перешла в красноярский «Енисей», где отыграла весь сезон в основе, а нынешний сезон начала в «Нике-Лузалес», которая по итогам регулярного чемпионата Премьер-лиги заняла 3-е место.
Что же касается «Нефтяника», то омский клуб по итогам «регулярки» занял последнее 12-е место. Теперь команда, которая лишилась главного тренера за тур до конца второго этапа, сыграет в утешительном турнире в Иваново за 9−12 место. Матчи пройдут в начале апреля.