Где воронежцы смогут поклониться частице Ризы Иисуса Христа

В Великий четверг, 9 апреля, в Воронеж по благословению Высокопреосвященнейшего Леонтия, митрополита Воронежского и Лискинского прибудет ковчег с частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа. Как долго святыня пробудет в столице Черноземья и где верующие смогут поклониться ей, рассказываем в нашем материале.
В преддверии Пасхи.
Ковчег доставят в город преддверии празднования Пасхи Христовой, на Страстной седмицы. 9 апреля в 7:30 святыня будет принесена в Благовещенский кафедральный собор, где будет находиться по 14 апреля. Все эти дни собор будет открыт для посещения с семи часов утра до девяти часов вечера.
С 15 по 20 апреля ковчег будет пребывать на духовно-просветительском форуме «Благодатный огонь в сердце каждого» (0+) во Дворце творчества детей и молодежи на площади Детей, д. 1.
Молебны у святыни будут совершаться трижды в день — в 11:00, 14:00 и 17:00.
«Ризу возлагали на тяжелобольных, и все они получили исцеление».
Как рассказали в Воронежской митрополии, история честной Ризы Иисуса Христа восходит ко времени земной жизни Спасителя:
«В Евангелии от Иоанна читаем: “Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет” (Ин. 19:23−24). Так исполнилось одно из мессианских пророчеств (о земной жизни Господа Иисуса Христа), изречённое пророком Давидом: “Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий” (Пс. 21:19)».
В Евангелии упоминаются две одежды Спасителя: риза и хитон. В древности это были разные одежды и по своему назначению, и по способу изготовления. Риза — верхняя одежда, которая сшивалась из полотна и надевалась поверх хитона. Хитон же был не сшит из материи, а соткан цельным. Стоящие у Креста Господня воины разделили ризу Христову между собой, а о хитоне кидали жребий, так как его нельзя было делить — он бы просто распустился на нитки, и воины получили бы лишь ни к чему не пригодные лоскуты.
По преданию, воин, которому досталась Риза Господня, был грузином и в дальнейшем перенес ее в родную страну. Так, Риза хранилась в сокровищнице собора Светицховели. В ХVII века персидский шах Аббас I, захвативший Грузию, вывез святыню вместе с другими сокровищами. Чтобы расположить к себе царя Михаила Феодоровича, в 1625 году Аббас I прислал Ризу в дар Патриарху Филарету и царю Михаилу.
«Великую святыню встретили в Москве у Донского монастыря за Калужскими воротами и освидетельствовали ее подлинность: по приказу патриарха Филарета положили недельный пост с молебствиями, а потом ризу возлагали на тяжелобольных, и все они получили исцеление. Так Господь не оставил наше Отечество и явил частицы Ризы Своей в России», — рассказали в Воронежской митрополии.
Где хранится Риза сейчас.
Часть Ризы, хранившаяся в Москве, находится там и сейчас — в алтаре Храма Христа Спасителя. Во время всенощного бдения в последнюю субботу месяца, после Божественной литургии в последнее воскресенье месяца и в праздник Положения Ризы Господней святыню выносят для поклонения верующих.
Также части Ризы Господней хранятся в столичном храме Ризоположения на Донской улице и во Введенском Толгском женском монастыре Ярославской епархии.