Где воронежцы смогут поклониться частице Ризы Иисуса Христа

В Евангелии упоминаются две одежды Спасителя: риза и хитон. В древности это были разные одежды и по своему назначению, и по способу изготовления. Риза — верхняя одежда, которая сшивалась из полотна и надевалась поверх хитона. Хитон же был не сшит из материи, а соткан цельным. Стоящие у Креста Господня воины разделили ризу Христову между собой, а о хитоне кидали жребий, так как его нельзя было делить — он бы просто распустился на нитки, и воины получили бы лишь ни к чему не пригодные лоскуты.