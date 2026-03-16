Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю Луке

Памятник установили в сквере перед главным входом в Многопрофильную клиническую больницу Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского. Он передан в дар больнице в рамках проекта «Аллея Российской славы» в партнерстве с Благотворительным фондом содействия социальной и просветительской деятельности имени Святителя Луки Войно-Ясенецкого, рассказали организаторы.
«18 марта исполнится 30 лет со дня обретения мощей Святителя Луки, это очень знаковая дата. Он родился в Керчи, и его жизнь неразрывно связана с Крымом. Это защитник земли крымской, уникальный человек, который прошел непростой путь и выстоял. Равняясь на него, можно обрести душевное спокойствие и равновесие», — рассказал руководитель БФ «Святителя Луки» Владислав Яшкин.
В торжественной церемонии также участвовали представители власти, духовенства и университета.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — российский и советский религиозный деятель, врач-хирург, ученый и духовный писатель, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Доктор медицины (1915), доктор богословия (1959), профессор. Лауреат Сталинской премии (1946) за монографию «Очерки гнойной хирургии». Он был репрессирован и провел в ссылке в общей сложности 11 лет, в 1946 году де-факто реабилитирован. За участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
В Крыму Валентин Войно-Ясенецкий провел 15 последних лет жизни. Здесь он умер, здесь был похоронен. Эти 15 лет не были для него легкими — недопонимание властей и многочисленные недуги, самый тяжелый из которых — слепота.
В честь Луки Крымского в 2020 оду президентом России Владимиром Путиным учреждена одноименная медаль, которой уже награждены сотни медработников, самоотверженно выполняющих свой профессиональный долг в борьбе с коронавирусом.
Православная церковь вспоминает святителя 18 марта (обретение мощей), 11 июня (Собор святых Крыма), 5 августа и 28 декабря.