Для Башкирии закупят трёх новых «Финистов»

В текущем году ожидается поставка в Башкирию трёх электропоездов «Финист». Один из них — ЭС104 на постоянном токе и два — ЭС105 на переменном. Именно такие нужны для обеспечения поездок из Уфы в Магнитогорск.
Также в текущем году планируется организовать новые маршруты Уфа — Самара и увеличить частоту движения на маршрутах Уфа — Стерлитамак, Уфа — Оренбург. Об этом сообщили на расширенной коллегии минтранса РБ.
Сейчас на пригородных маршрутах в регионе работают 18 инновационных составов, в том числе «Ласточки», «Орланы» и четыре «Финиста» ЭС104.
Обновление подвижного состава «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» активно ведётся с 2021 года, благодаря слаженной совместной работе РЖД, регионального правительства и личного внимания Главы республики, отметил вице-премьер Рустем Газизов.