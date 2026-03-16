Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для Башкирии закупят трёх новых «Финистов»

В том числе два из них, на переменном токе, предназначаются для маршрута Уфа — Магнитогорск.

Источник: пресс-служба | правительство РБ

В текущем году ожидается поставка в Башкирию трёх электропоездов «Финист». Один из них — ЭС104 на постоянном токе и два — ЭС105 на переменном. Именно такие нужны для обеспечения поездок из Уфы в Магнитогорск.

Также в текущем году планируется организовать новые маршруты Уфа — Самара и увеличить частоту движения на маршрутах Уфа — Стерлитамак, Уфа — Оренбург. Об этом сообщили на расширенной коллегии минтранса РБ.

Сейчас на пригородных маршрутах в регионе работают 18 инновационных составов, в том числе «Ласточки», «Орланы» и четыре «Финиста» ЭС104.

Обновление подвижного состава «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» активно ведётся с 2021 года, благодаря слаженной совместной работе РЖД, регионального правительства и личного внимания Главы республики, отметил вице-премьер Рустем Газизов.