В Калининградской области на волю выпустили 69 спасенных зимой лебедей

В Калининградской области на волю выпустили 69 лебедей. Птицы были спасены зимой, в том числе, вывезены из Балтийска, где наблюдался разлив нефтепродуктов и пострадали десятки лебедей.
Кроме того, выпущены были: чернеть, гоголь, поганка, чайка, 5 бакланов и 5 лысух.
Как рассказали в организации «Биосфера Балтики», это был самый большой выпуск за всю историю.
«Трудились двумя бригадами — на базе и стационаре, всех надо было поймать, упаковать. Ехали большой колонной, вызывая недоумение от взглядов в окна — в ответ смотрели лебеди буквально отовсюду. Невероятный труд! Невероятные эмоции!», — прокомментировали волонтеры.
В «Биосфере Балтики» отметили, что за каждым, выпущенным стоят люди. В организации поблагодарили всех, кто помогал: от ловцов до спонсоров и врачей.