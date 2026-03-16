Почему черное небо Минусинска до сих пор не стало чистым?

«Три года назад, — рассказывает Сергей Шахматов, — мы проводили исследование. Количество печек, в минусинской котловине достигало 65 тысяч. Ситуацию усугубило развитие бизнеса и увеличение коммерческих автономных источников тепла, которые находятся преимущественно на теплоснабжении более мощном, чем жилой сектор. Это факторы, в том числе, местоположение котловины, закрытой со всех сторон гористыми холмами, где зимой безветренно и очень морозно и, где наблюдается инверсия температур, привели к тому, что вредные выбросы не развеиваются, а накапливются в приземном слое. Многолетние измерения Росгидромета говорят о том, что в зимний период показатели концентрации бензапирена в атмосфере колеблются от 5 ПДК до катастрофических 100. Данные здравоохранения подтверждают тревожный факт: онкозаболеваемость в этой местности выше, чем, например, в промышленном Норильске».