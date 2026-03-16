Почему черное небо Минусинска до сих пор не стало чистым?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Парадокс в том, что небольшой город, в котором нет крупных промышленных предприятий, страдает от «черного неба» точно так же, как и наша краевая столица.
Несмотря на абсолютную разность Красноярска и Минусинска, их объединяет одна общая боль — отсутствие чистого воздуха. Но почему «черное небо» и режимы НМУ в маленьком Минусинске происходят с такой же периодичностью, что и в промышленном Красноярске?
Анализируя ситуацию и ее причины, становится понятно, что «корень проблемы» у двух городов один. Оба они расположены в котловинах, горная местность которых не пропускает ветра, создавая затяжные штили. Это одно из природных обстоятельств, затрудняющих рассеивание загрязнений в атмосферном воздухе.
Еще ряд факторов, влияющих на экологию, о которых не устают говорить общественники — промышленные предприятия и частный сектор. Правда в Минусинске нет крупных предприятий: единственный теплоисточник — Минусинская ТЭЦ находится далеко за городом, из чего можно сделать вывод: основной вклад в загрязнение воздуха вносит частный сектор.
И в Минусинске, и в Красноярске частных домовладений с угольным печным отоплением довольно много. В Минусинске — более 12 тысяч печек, в Красноярске — более 13,5 тысяч. Низкие трубы частного сектора не позволяют эффективно рассеивать выбросы в атмосфере. Это приводит к тому, что вредные вещества накапливаются в приземном слое, как раз на уровне дыхания человека.
Впервые термин «режим неблагоприятных метеорологических условий» (НМУ) в городе-миллионнике прозвучал в 2012 году. В Минусинске режим НМУ впервые ввели в 2018. Дымовой завесой город накрывало и раньше, особенно с началом отопительного сезона, но именно тогда власти официально признали: проблема существует и ее нужно как-то решать.
По информации председателя регионального отделения «Российской Экологической Партии “Зеленые” в Красноярском крае Сергея Шахматова, “черное небо” наблюдается не только в Минусинске, но и во всей минусинской котловине (в Абакане, Черногорске и др.).
Последние 25 лет шло активное жилищное строительство, а с ним произошел значительный рост домохозяйств с индивидуальным отоплением. Например, только в Абакане и его пригороде частный сектор удвоился. В силу экономических причин с 2000-х годов жители частных домов перешли исключительно на уголь, в 99% случаев это были автономные котлы с использованием угля не самого хорошего качества.
«Три года назад, — рассказывает Сергей Шахматов, — мы проводили исследование. Количество печек, в минусинской котловине достигало 65 тысяч. Ситуацию усугубило развитие бизнеса и увеличение коммерческих автономных источников тепла, которые находятся преимущественно на теплоснабжении более мощном, чем жилой сектор. Это факторы, в том числе, местоположение котловины, закрытой со всех сторон гористыми холмами, где зимой безветренно и очень морозно и, где наблюдается инверсия температур, привели к тому, что вредные выбросы не развеиваются, а накапливются в приземном слое. Многолетние измерения Росгидромета говорят о том, что в зимний период показатели концентрации бензапирена в атмосфере колеблются от 5 ПДК до катастрофических 100. Данные здравоохранения подтверждают тревожный факт: онкозаболеваемость в этой местности выше, чем, например, в промышленном Норильске».
Природные и исторически сложившиеся социально-экономические особенности минусинской котловины привели к тому, что ее жители стали заложниками серьезной экологической проблемы. А поскольку она никем не решается, то людям остается уповать только на силы природы — сильный ветер, который способен хоть как-то вентилировать чрезмерно загрязненный воздух.
Коренная жительница Минусинска Ирина, проживающая в частном доме по улице Коммунистическая, признается: «Обидно, что в прекрасном месте Красноярского края, с уникальным, не свойственным для Сибири климатом, стало господствовать такое зло, как “черное небо”. Зиму всегда встречаем с тревогой, что печное отопление вновь станет причиной неблагоприятной ситуации. В воздухе висит угольная гарь, трудно дышать, и света в конце этого “тоннеля” не видно. Мы, минусинцы, надеялись, что визит министра Минэкологии Часовитина сдвинет дело с мертвой точки. Известно, что министерством потрачено несколько миллиардов рублей налогоплательщиков на замену одних угольных котлов на другие. Однако мы видим, что реального результата до сих пор нет!».
Дискуссии о том, кто больше виноват в смоге — заводы-гиганты или частный сектор — ведутся уже годами. Исследования ученых СФУ в последние годы подтверждают многочисленные наблюдения экоактивистов. К примеру, профессор Кафедры экологии и природопользования СФУ Валерий Заворуев неоднократно говорил не только про объемы и качество сжигаемого топлива, но и про «низкие источники выбросов». Если высота труб ТЭЦ или других заводов — десятки метров, что способствует рассеиванию дыма в верхних слоях атмосферы, то низких трубы частных домов дым такого эффекта не дают: выбросы остаются в приземных слоях атмосферы, создавая смог в дни безветрия.
Получается, что маленький Минусинск с населением в 70 тысяч человек, как и мегаполис Красноярск, страдают от одной и той же проблемы — большой частный сектор, отапливающийся углем. Выходом из затруднительной ситуации и для минусинцев, и для красноярцев мог бы стать перевод частных домовладений на экологичные котлы — электрические или газовые.
По мнению большинства экспертов, тотальная газификация Красноярского края могла бы стать реальным спасением региона.
Руководитель Минусинского отделения «зеленых» Марина Хайруллина солидарна с экспертами: «Если раньше нам давали хотя бы надежду на то, что заведут ветку, теперь уже ясно, что юг края в проект газификации не попадает. Причем, за городом есть свое газовое месторождение, так называемый “Вечный огонь”, знакомый всем местным. Однако его разработку называют нецелесообразной».
Сегодня известно, что Красноярский край войдет в пятилетнюю программу газификации на 2026−2030 годы. Но магистральных труб в регионе нет. Эксперты связывают надежды с проектом «Сила Сибири-2». Но даже по самым оптимистичным прогнозам первый газ по трубе пойдет не раньше, чем в 2035 году.
