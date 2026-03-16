В Омской области медведи Большереченского зоопарка вышли из спячки

В Большереченском зоопарке в Омской области началось весеннее пробуждение медведей. На минувших выходных из зимней спячки стали выходить гималайские медведи Малыш и Кроха, а также бурый медведь Макар. По сообщениям зоопарка, первым, как и в прошлые годы, проснулся гималаец Малыш.
Специалисты поясняют, что о начале пробуждения животных говорят характерные признаки: медведь начинает шевелиться в берлоге, скрестись и подтягивать к себе солому. Обычно окончательно покинуть зимнее укрытие звери решаются, когда повышается температура воздуха и заметно увеличивается световой день.
После выхода из берлог медведи ведут себя по-разному. Малыш пока осторожен, не проявляет большой активности и только осматривает территорию, принюхиваясь к вольеру. Кроха, напротив, после пробуждения предпочла снова вернуться в берлогу. А вот бурый медведь Макар встретил весну бодро и сразу начал активно изучать окружающее пространство.
В зоопарке отмечают, что после зимнего сна рацион животных корректируют постепенно, поскольку пищеварительная система после длительного перерыва должна адаптироваться к приему пищи. За состоянием медведей дополнительно следят ветеринарные специалисты. По данным учреждения, животные чувствуют себя хорошо.