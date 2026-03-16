В Калининградской области число преступлений упало на 16%, но мошенники выманили 88 миллионов

Прокуратура Калининградской области опубликовала итоги первых двух месяцев 2026 года. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1888 до 1580.
Количество IT-преступлений сократилось на 12,8% (с 633 до 552), но жертв меньше не стало: 248 жителей области перевели аферистам 88,5 миллиона рублей. Это в среднем по 357 тысяч с человека.
Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 36,7% (с 11 до 7). Количество краж снизилось на 20,6% (с 540 до 429), грабежей — на 45% (с 20 до 11), мошенничеств — на 29,9% (с 438 до 307). Вымогательств стало вдвое меньше (с 6 до 3).
Преступления в сфере безопасности дорожного движения сократились на 44,4% (с 18 до 10), в том числе со смертельным исходом — на 66,7% (с 6 до 2). Хулиганств стало меньше на 66,7% (с 3 до 1). Незаконный оборот наркотиков рухнул на 73,8% (с 240 до 63), оружия — на 8,3% (с 12 до 11).
Преступлений в общественных местах зафиксировано на 27,9% меньше (с 405 до 292), на улицах — на 44,9% (с 118 до 65). В состоянии алкогольного опьянения стали совершать на 37% меньше (с 46 до 29). Криминальных посягательств в группе, напротив, стало на 20% больше (с 30 до 36). Лицами, ранее преступавшими закон, совершено на 45,5% меньше преступлений (с 154 до 84).