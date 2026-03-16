В Свердловской области проводят рейды по крышам многоэтажек

Инспекторы проверяют, как коммунальщики убирают ледяные глыбы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Госжилстройнадзора Свердловской области с 12 марта инспектируют крыши многоквартирных домов в населенных пунктах региона, проверяя, как коммунальщики справляются с очисткой крыш от снега в период сильного потепления. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сотрудники надзорного ведомства проверяют состояния крыш, наледь и снежные навесы, а также наличие ограждений внизу. Если выявляются нарушения, то специалисты выдают предписание об их устранении.

До этого власти Свердловской области дали задание коммунальщикам усилить уборку крыш от снега и наледи, а также следить за безопасностью во дворах и тротуарах.

Отметим, что в выходные ледяная глыба упала на двух женщин, ребенка и собаку в Нижнем Туре. Проводится проверка.