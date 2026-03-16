Рысенка-сироту из Югры приютили в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центр охраны дикой природы «Инстинкт» привезли рысенка из Ханты-Мансийского автономного округа. Детеныша заметили в конце февраля рядом с детским садом «Белоснежка» в городе Мегионе.

Источник: НИА Красноярск

Рысенку около десяти месяцев, это девочка. Зверь был сильно истощен — вероятно, рано остался без матери и долгое время не мог найти еду в тайге. В итоге животное вышло к людям. Рысенка аккуратно отловили и отправили в Красноярский край на реабилитацию.

Сейчас животное обследуют и откармливают. Когда рысенок окрепнет, его планируют подготовить к жизни в дикой природе и выпустить на волю, рассказали в центре.