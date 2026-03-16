Рысенка-сироту из Югры приютили в Красноярском крае

Рысенку около десяти месяцев, это девочка. Зверь был сильно истощен — вероятно, рано остался без матери и долгое время не мог найти еду в тайге. В итоге животное вышло к людям. Рысенка аккуратно отловили и отправили в Красноярский край на реабилитацию.