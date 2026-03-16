Жителей Красноярска приглашают устроить небольшой гастрономический отпуск и попробовать блюда из свежих морепродуктов. В ресторане «Чешуя» проходят тематические морские дни.
Начать неделю красноярцы могут с креветок: каждый понедельник в ресторане подают сахалинские королевские креветки в классической и копченой подаче, а также тигровые креветки ваннамей. Гостям предлагают несколько форматов плато — на себя, на двоих или для компании из трех человек.
Стоимость составляет:
на себя — 1000 рублей; на двоих — 1800 рублей; на троих — 2400 рублей.
Фирменное плато позволяет сравнить вкусы и текстуры — от деликатной сладости до выразительных копченых нот. Идеально для неспешного ужина или дружеской встречи после работы.
Середина недели посвящена устрицам. По средам в ресторане подают свежие устрицы по цене 300 рублей за штуку. Тот самый случай, когда можно заказать дюжину и на пару часов забыть о дедлайнах.
Попробовать морские деликатесы можно по адресу: ул. Ленина, 118а. Ресторан работает ежедневно с 10:00 до 23:00. Забронировать столик можно по телефону 204−10−20 или онлайн.
