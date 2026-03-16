Почти 250 автомобилей без знаков эвакуировано на спецстоянки в Москве с января

«По решению Антитеррористической комиссии с 2017 года эвакуаторы “Московского паркинга” перемещают автомобили со снятыми или подложными номерами на спецстоянки, так как они могут представлять потенциальную угрозу. Там их проверяют сотрудники правоохранительных органов. Продолжим повышать безопасность в городе в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.