Почти 250 автомобилей без знаков эвакуировано на спецстоянки в Москве с января

«С начала года эвакуаторы “Московского паркинга” переместили на спецстоянки 249 авто без установленных государственных регистрационных знаков. Транспортные средства, которые нельзя опознать, могут представлять угрозу, быть в угоне или использоваться в преступных целях», — говорится в сообщении.
Как уточняется, чаще всего водители оставляли на парковках безномерные автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Geely.
«По решению Антитеррористической комиссии с 2017 года эвакуаторы “Московского паркинга” перемещают автомобили со снятыми или подложными номерами на спецстоянки, так как они могут представлять потенциальную угрозу. Там их проверяют сотрудники правоохранительных органов. Продолжим повышать безопасность в городе в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.