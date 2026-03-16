Юрист напомнил о правах пользователей домашнего интернета

По данным «Российской газеты», оператор «Дом.ру» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика. При превышении лимита в 3 терабайта за месяц скорость доступа к сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с. Издание подчеркивает, что таким образом операторы планируют бороться с пользователями, маскирующими коммерческое потребление под бытовое. Ограничения, по оценкам «Дом.ру», могут затронуть менее 1% пользователей.