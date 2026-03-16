Глава Новочеркасска опроверг слухи о возможных нападениях на школы

Глава Новочеркасска Павел Исаков опроверг слухи о готовящихся нападениях на школы. Комментарий был опубликован в соцсетях.
— На выходных появилась информация о якобы готовящихся противоправных действиях в отношении образовательных учреждений. Официально заявляем: ситуация находится на строгом контроле правоохранительных органов. Все школы работают в штатном режиме, безопасность учащихся обеспечена в полном объеме, — подчеркнул Павел Исаков.
Также глава города обратился к родителям и попросил, чтобы дети приходили на уроки заранее, это поможет избежать скопления учеников на входах. Ребята должны проходить спокойно и организовано в сопровождении сотрудника школы.
— Просим отнестись к данным мерам с пониманием, — написал Павел Исаков.
Кроме того, родителям следует интересоваться тем, чем ребенок занят в мессенджерах и социальных сетях. О деструктивном контенте, если такой обнаружится, нужно как можно скорее сообщать в полицию. Школьники также должны понимать ситуацию и рассказывать взрослым о любых подозрительных собеседниках, группах и постах в Интернете.
