Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Новочеркасска опроверг слухи о возможных нападениях на школы

Павел Исаков: безопасность школ Новочеркасска находится на строгом контроле.

Источник: Комсомольская правда

Глава Новочеркасска Павел Исаков опроверг слухи о готовящихся нападениях на школы. Комментарий был опубликован в соцсетях.

— На выходных появилась информация о якобы готовящихся противоправных действиях в отношении образовательных учреждений. Официально заявляем: ситуация находится на строгом контроле правоохранительных органов. Все школы работают в штатном режиме, безопасность учащихся обеспечена в полном объеме, — подчеркнул Павел Исаков.

Также глава города обратился к родителям и попросил, чтобы дети приходили на уроки заранее, это поможет избежать скопления учеников на входах. Ребята должны проходить спокойно и организовано в сопровождении сотрудника школы.

— Просим отнестись к данным мерам с пониманием, — написал Павел Исаков.

Кроме того, родителям следует интересоваться тем, чем ребенок занят в мессенджерах и социальных сетях. О деструктивном контенте, если такой обнаружится, нужно как можно скорее сообщать в полицию. Школьники также должны понимать ситуацию и рассказывать взрослым о любых подозрительных собеседниках, группах и постах в Интернете.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.