Прокуратура требует взыскать 43,9 млн с депутата-коммерсанта в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области предъявила иск в Кировский райсуд о взыскании 43,9 млн рублей с бывшего депутата облдумы Станислава Короткова. Такую сумму, по мнению надзорного органа, он незаконно получил, управляя компанией «Земля Профи» и одновременно занимая оплачиваемую должность в региональном заксобрании.
Официально Коротков заявлял, что передал свои доли в бизнесе родственникам. Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, фактически он продолжал им руководить, давая указания номинальному руководству по распределению финансовых потоков, расчета с подрядчиками, выплаты зарплаты, взаимодействия с налоговыми органами и другие.
Представитель прокуратуры в декабре 2025 года поставил в известность об этом профильную комиссию облдумы. Однако там лишь «пожурили» депутата, являющегося председателем одного из думских комитетов и получающих за это вознаграждение из бюджета региона.
Позже Коротков подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий и в облдуме его приняли. Однако прокуратура настояла на том, чтобы он был уволен не по собственной инициативе, а в связи с нарушением запретов, установленных российским законодательством о противодействии коррупции.
«Центральный райсуд Волгограда поддержал требования прокуратуры и изменил основания досрочного прекращения полномочий депутата Волгоградской облдумы Короткова. В настоящее время облпрокуратура требует взыскать с него в пользу государства незаконный доход от фактического осуществления предпринимательской деятельности в сумме более 43,9 млн рублей», — сообщает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее Ворошиловский райсуд Волгорада изъял в пользу государства имущество в более чем 54 млн рублей с нижегородского судьи в отставке Вячеслава Сапеги.