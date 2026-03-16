Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» представил состав на последний выезд перед плей-офф

Омский хоккейный клуб «Авангард» в понедельник, 16 марта 2026 года, отправился на последний выезд в текущем регулярном чемпионате. Команде предстоит сыграть два матча. Во вторник, 17 марта, «Авангард» встретится с минским «Динамо», а в четверг, 19 марта, — с череповецкой «Северсталью».

Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба клуба, на последний выезд «регулярки» отправились нападающие Александр Волков, Кирилл Долженков, Иван Игумнов, Михаил Котляревский, Майкл Маклауд, Игорь Мартынов, Константин Окулов, Кирилл Пилипенко, Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский, Джованни Фьоре, Наиль Якупов; защитники Артем Блажиевский, Вячеслав Войнов, Михаил Гуляев, Марсель Ибрагимов, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов; а также вратари Андрей Мишуров и Никита Серебряков.

Напомним, уже известно, что плей-офф для «Авангарда» начнется в Омске. Соперник на ⅛ еще не определен. Если положение команд в турнирной таблице до конца «регулярки» не изменится, «Авангард» начнет матчи на вылет с нижнекамским «Нефтехимиком».