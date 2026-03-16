Омский «Авангард» представил состав на последний выезд перед плей-офф

Как сообщает пресс-служба клуба, на последний выезд «регулярки» отправились нападающие Александр Волков, Кирилл Долженков, Иван Игумнов, Михаил Котляревский, Майкл Маклауд, Игорь Мартынов, Константин Окулов, Кирилл Пилипенко, Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский, Джованни Фьоре, Наиль Якупов; защитники Артем Блажиевский, Вячеслав Войнов, Михаил Гуляев, Марсель Ибрагимов, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов; а также вратари Андрей Мишуров и Никита Серебряков.
Напомним, уже известно, что плей-офф для «Авангарда» начнется в Омске. Соперник на ⅛ еще не определен. Если положение команд в турнирной таблице до конца «регулярки» не изменится, «Авангард» начнет матчи на вылет с нижнекамским «Нефтехимиком».