Айтишник из Красноярска открыл дома сим-ферму для помощи мошенникам (видео)

В Красноярске IT‑специалист перед судом предстанет за помощь мошенникам в выводе денег за криптовалюту. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, до 2023 года мужчина вел обычную жизнь: окончил колледж, работал у провайдеров, дорос до старшего инженера. Но однажды в поисках способов дополнительного заработка наткнулся в интернете на объявление о сдаче в аренду сим-карт и решил попробовать свои силы в этом деле. Красноярец купил модемы. сим-карты, оформил на дому «ферму» и начал пересылать клиентам смс за криптовалюту.
Со временем дело приобрело существенные масштабы и обороты: айтишник купил профессиональные сим-боксы и внедрил автоматическую пересылку сообщений в Telegram. Однако автоматика работала не всегда, поэтому он начал вручную подтверждать банковские операции, помогая мошенникам снимать блокировки и выводить деньги — за отдельную плату.
Оборудование мужчина перенес в подсобку между этажами, а жену убедил в том, что занят криптотрейдингом. Так, к апрелю 2025 году красноярец входил в состав нескольких организованных групп, обеспечивая их техническую базу.
«Схема рухнула, когда вмешались правоохранители. Мужчина признал вину, помог вернуть часть криптоактивов и готов возместить ущерб потерпевшим. Всего ущерб по делу составил 1 млн рублей. Как раз столько арестовано на счетах фигуранта», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура края утвердила IT‑специалисту обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.
