В аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов

Губернатор Михаил Котюков оценил готовность обновлённого ангарного комплекса международного аэропорта Красноярск. Из бывшей неотапливаемой секции площадью почти семь тысяч квадратных метров сделали полноценное тёплое пространство. Теперь обслуживать лайнеры можно круглый год.
Как рассказали в краевом правительстве, инвестиции аэропорта в капитальный ремонт составили 790 миллионов рублей. До реконструкции зимой секция простаивала: не работали ворота, не было отопления, бетонные плиты не отвечали требованиям. Сейчас здесь — монолитный армированный бетон с эпоксидным покрытием, автоматические теплоизолированные ворота, современное освещение, системы отопления и вентиляции, пенное пожаротушение и колонки для подключения судов.
«Ангар готов принимать воздушные суда любого класса — MC-21, Sukhoi Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, ИЛ-114−300. Авиакомпании теперь смогут обслуживать лайнеры прямо в Красноярске, без перегонов в другие регионы — это экономит и ресурсы, и время», — отметил гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков.
Руководитель центра поддержания лётной годности «КрасАвиа» Артём Мосягин добавил, что в сложных климатических условиях ремонт на улице невозможен. Новый ангар позволит быстрее готовить технику к полётам и сокращать простои.
В обновлённой части планируют разместить центр техобслуживания и ремонта, создав высокотехнологичные рабочие места.
