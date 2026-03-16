В Башкирии третий раз за весну взорвут лед

В Башкирии продолжают готовиться к паводку. Председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов доложил на оперативном совещании в ЦУРе, что сегодня на реке Инзер в Архангельском районе проведут третьи с начала года взрывные работы. До этого лед уже взрывали на других участках.
Также специалисты зачернили лед на площади больше 20 тысяч квадратных метров и распилили его на затороопасных участках общей длиной около 2,5 километра. Одиннадцатого марта в Уфе прошел смотр сил и средств, которые будут задействованы во время половодья. А 11−12 марта республика участвовала во всероссийских учениях по пропуску паводковых вод и защите от природных пожаров. Сегодня премьер-министр Андрей Назаров с главами муниципалитетов обсудит готовность к безопасному прохождению паводка.
