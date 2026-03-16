СК: рабочий погиб на стройке в Минске, упав большой высоты

Следственный комитет сообщил, что рабочий погиб на стройке в Минске, упав большой высоты.
По информации следствия, весной 2025 года в момент проведения реконструкции одного из зданий, расположенных в белорусской столице, упала мачтовая подъемная платформа с высоты более 10 метров. В ней находились двое рабочих.
«В результате обрушения 45-летний монтажник оказался прижат конструкцией к дереву. Несмотря на оперативные действия спасателей по деблокировке и усилия врачей, он скончался в медицинском учреждении в тот же вечер», — привели подробности в ведомстве.
И отметили, что 51-летний напарник получил менее тяжкие телесные повреждения. Следователи смогли установить, что должностное лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, допустило их нарушение.
Согласно наряду-допуску, должностное лицо должно было контролировать процесс выполнения работ. Кроме того, ему необходимо было обеспечивать применение средств индивидуальной защиты и страховочных систем.
В СК обратили внимание, что мужчина допустил к строительно-монтажному участку лиц, которые не прошли в установленном порядке проверку знаний по вопросам охраны труда. Также должностное лицо не проследило за использованием предохранительных поясов.
В ходе расследования были проведены многочисленные экспертные исследования, были допрошены свидетели и обвиняемый, который так и не признал свою вину. Удалось установить, что у погибшего не было опыта монтажа платформ и в день трагедии он делал это впервые.
Должностному лицу было предъявлено обвинение по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности строительных работ и правил эксплуатации машин и механизмов при производстве таких работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и смерть человека. А также по части 2 статьи 306 УК — нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение (нарушение правил охраны труда), повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения и смерть человека.
