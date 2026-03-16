Самокатам запретят тротуары: депутат Шарифов о новых правилах для Волгограда

Сезон электросамокатов в Волгограде вот-вот начнется, но кататься, как раньше, уже не получится. Депутат областной Думы Руслан Шарифов предупредил: грядут серьезные перемены, и они коснутся каждого, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности.
Суть изменений проста и жестка: электросамокатам, скорее всего, запретят движение по тротуарам. Пешеходы должны чувствовать себя в безопасности — именно на этом настаивает президент Владимир Путин. Глава государства буквально на днях дал поручение Правительству РФ проработать вопрос ограничений для СИМ. Особый акцент сделан на защите пешеходных зон от быстрого и порой непредсказуемого транспорта.
Руслан Шарифов отмечает, что соответствующие изменения готовятся на федеральном уровне. Это значит, что правила будут едиными для всей страны, включая Волгоград и область. Депутат подчеркивает: средства индивидуальной мобильности должны использоваться исключительно в специально отведенных местах — велодорожках, специальных зонах, но не там, где ходят люди.
Еще один важный момент, который поручил урегулировать президент, — использование самокатов в предпринимательской деятельности. Речь о прокатных сервисах, которые массово выставляют технику на улицы.
Как именно будут контролировать их работу, пока неясно, но ясность появится уже в ближайшее время.
