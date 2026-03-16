Самокатам запретят тротуары: депутат Шарифов о новых правилах для Волгограда

Суть изменений проста и жестка: электросамокатам, скорее всего, запретят движение по тротуарам. Пешеходы должны чувствовать себя в безопасности — именно на этом настаивает президент Владимир Путин. Глава государства буквально на днях дал поручение Правительству РФ проработать вопрос ограничений для СИМ. Особый акцент сделан на защите пешеходных зон от быстрого и порой непредсказуемого транспорта.