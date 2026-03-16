«На абордаж за бронзой»: чего ждать после победы «Балтики» над ЦСКА

— Счёт абсолютно по делу. Я говорил в своих программах и различных пабликах, что «Балтика» подходила к этому матчу фаворитом, несмотря на то, что почти все писали, что ЦСКА — очень сильный соперник. Но я отмечал, что, во-первых, «Балтика», естественно, горела желанием взять реванш за обидное, по их мнению, поражение в Москве в первом круге, со счетом 0:1, и поэтому они были сверхмотивированы на то, чтобы отыграться. Во-вторых, конечно же, не надо было забывать про обидные потери очков в Ростове и в матче с «Зенитом». Всё это тоже накладывало отпечаток. С другой стороны, ЦСКА подходил к матчу тоже далеко не в лучшем своем состоянии, и там налицо были проблемы, связанные с весенней частью жизнедеятельности армейского клуба, поэтому я думаю, что всё абсолютно по делу. Если говорить в целом по игре, то, конечно, она была такая качельная, и всё могло повернуться в разные стороны, но я почему-то не сомневался, что наши ребята как минимум не проиграют.