В Омске Telegram снова работает с перебоями

В России вновь зафиксировали рост числа жалоб на работу Telegram. По данным сервисов мониторинга сбоев, пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сообщений, отправкой файлов и открытием медиа. Масштабные неполадки в работе мессенджера наблюдались 12 марта, а затем повторились 14 и 15 марта.
По информации профильных сервисов и СМИ, сбои затронули сразу несколько регионов страны, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. О новой волне жалоб также сообщали федеральные и региональные издания 16 марта.
На фоне этих ограничений в СМИ и соцсетях снова стала распространяться версия о якобы полной блокировке Telegram с 1 апреля. Однако публично подтверждённого решения о полном отключении мессенджера на эту дату нет. Ранее в российских СМИ со ссылкой на комментарии представителей власти сообщалось, что речь может идти о дополнительных ограничениях в отношении отдельных каналов, но не о полном запрете самого сервиса.
Одновременно в России в марте фиксируются и более широкие перебои с мобильным интернетом. Крупные международные издания связывают это с усилением ограничений связи и мерами безопасности, которые затронули работу цифровых сервисов в ряде регионов.