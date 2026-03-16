В Омской области стартовал приём портретов героев Победы

Фотографии своих героев для акции «Бессмертный полк» можно направить в электронном виде.

Источник: Правительство Омской области

В честь великого праздника — Дня Победы — ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет, в том числе и в электронном формате. До 6 апреля 2026 года омичи могут прислать портреты и краткую историю своих родных ветеранов на электронную почту омского многофункционального центра.

С 1 по 10 мая 2026 года на видеомониторах в отделениях будет организована трансляция Бессмертного полка. Также в одном из офисов создадут и установят баннер с фотографиями героев Великой Отечественной войны.

Акция организована, чтобы напомнить о подвигах наших ветеранов и передать память новым поколениям.

Ранее мы рассказывали о том, как прошёл парад Победы в Омске в минувшем 2025 году.