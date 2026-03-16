В Омской области стартовал приём портретов героев Победы

В честь великого праздника — Дня Победы — ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет, в том числе и в электронном формате. До 6 апреля 2026 года омичи могут прислать портреты и краткую историю своих родных ветеранов на электронную почту омского многофункционального центра.
С 1 по 10 мая 2026 года на видеомониторах в отделениях будет организована трансляция Бессмертного полка. Также в одном из офисов создадут и установят баннер с фотографиями героев Великой Отечественной войны.
Акция организована, чтобы напомнить о подвигах наших ветеранов и передать память новым поколениям.
Ранее мы рассказывали о том, как прошёл парад Победы в Омске в минувшем 2025 году.