Аэропорт Красноярска запустил круглогодичный центр обслуживания лайнеров

Специалисты завершили капитальный ремонт объекта: из бывшей «холодной» секции площадью почти семь тысяч «квадратов» сделали теплое пространство. Инвестиции аэропорта в обновление ангара — 790 миллионов рублей. Теперь авиакомпании могут в течение всего года обслуживать свои самолеты в Красноярске, без перегонов в другие регионы.