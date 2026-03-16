Международный аэропорт Красноярска запустил круглогодичный центр обслуживания лайнеров. Как пишут Gornovosti, готовность обновленного ангарного комплекса уже оценил глава края Михаил Котюков.
Специалисты завершили капитальный ремонт объекта: из бывшей «холодной» секции площадью почти семь тысяч «квадратов» сделали теплое пространство. Инвестиции аэропорта в обновление ангара — 790 миллионов рублей. Теперь авиакомпании могут в течение всего года обслуживать свои самолеты в Красноярске, без перегонов в другие регионы.
Также внутри объекта планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта.
— Для авиакомпаний — экономия, для края — новый уровень самодостаточности, — подчеркнул Котюков.
