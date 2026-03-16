Аэропорт Красноярска запустил круглогодичный центр обслуживания лайнеров

В Красноярске запустили круглогодичный центр обслуживания лайнеров.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Красноярска запустил круглогодичный центр обслуживания лайнеров. Как пишут Gornovosti, готовность обновленного ангарного комплекса уже оценил глава края Михаил Котюков.

Специалисты завершили капитальный ремонт объекта: из бывшей «холодной» секции площадью почти семь тысяч «квадратов» сделали теплое пространство. Инвестиции аэропорта в обновление ангара — 790 миллионов рублей. Теперь авиакомпании могут в течение всего года обслуживать свои самолеты в Красноярске, без перегонов в другие регионы.

— Ангар готов принимать воздушные суда любого класса: MC-21, Sukhoi Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, ИЛ-114−300, — говорит Кирилл Ермаков, генеральный директор аэропорта.

Также внутри объекта планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта.

— Для авиакомпаний — экономия, для края — новый уровень самодостаточности, — подчеркнул Котюков.

Ранее мы писали, что в феврале 2026 года специалисты Росреестра по Красноярскому краю зафиксировали регистрацию прав собственности на 702 объекта индивидуального жилищного строительства.