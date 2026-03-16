Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на ребенка в Канске

Председатель Следственного комитета России потребовал доложить о ходе расследования дела о нападении бездомных собак на ребенка в Канске. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Как сообщили очевидцы, прохожим удалось отогнать агрессивных псов и ребенок не пострадал. Жители Канска также отмечали, что борьба с бездомными собаками в городе ведется слабо. По данному факту следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщают в пресс-службе регионального главка СК РФ.