В Калининграде женщина с помощью кесарева сечения родила седьмого ребенка

В региональном перинатальном центре провели ювелирную и очень сложную операцию — кесарево сечение маме, родившей седьмого ребенка. Как рассказали в региональном минздраве, первая дочь у калининградки родилась естественным путем, последующие роды были уже с оперативным вмешательством. Очередное кесарево стало уже шестым. В результате на свет появился мальчик весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Все прошло успешно.