В Калининграде женщина с помощью кесарева сечения родила седьмого ребенка

Операцию провели врачи перинатального центра.

Источник: Комсомольская правда

В региональном перинатальном центре провели ювелирную и очень сложную операцию — кесарево сечение маме, родившей седьмого ребенка. Как рассказали в региональном минздраве, первая дочь у калининградки родилась естественным путем, последующие роды были уже с оперативным вмешательством. Очередное кесарево стало уже шестым. В результате на свет появился мальчик весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Все прошло успешно.

Медики говорят, что случаи проведения шестого кесарева сечения относятся к категории высокого хирургического и акушерского риска. Наличие пяти рубцов приводит к выраженному спаечному процессу в брюшной полости, что технически осложняет доступ к матке и требует высочайшей точности.

Состояние матери и новорожденного стабильное, они находятся под наблюдением специалистов в послеродовом отделении.