На водонапорной башне в Омской области вырос ледяной столб 20-метровой высоты

Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Крутинском районе на местной водонапорной башне вырос ледяной столб высотой более 20 метров. Из-за огромного нароста башня может обрушиться, что грозит человеческими жертвами.

Как рассказали в прокуратуре, на водонапорной башне произошла авария. Масштабная протечка привела к образованию огромного ледяного нароста, который длительное время никто не устранял. Между тем рядом с объектом водоснабжения расположен Крутинский лицей, стадион и детская площадка.

В прокурате посчитали, что под тяжестью массивного ледяного столба башня может обрушиться, что не исключает человеческие жертвы и прекращение водоснабжения жителей.

Прокуратура Крутинского района внесла представление, обязав местную администрацию и ресурсоснабжающую организацию, на чьем балансе находится башня, устранить нарушения.

Ранее мы сообщали, что в Омском районе колесо от автобуса повредило легковушку на трассе.