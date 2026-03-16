На водонапорной башне в Омской области вырос ледяной столб 20-метровой высоты

В Крутинском районе на местной водонапорной башне вырос ледяной столб высотой более 20 метров. Из-за огромного нароста башня может обрушиться, что грозит человеческими жертвами.
Как рассказали в прокуратуре, на водонапорной башне произошла авария. Масштабная протечка привела к образованию огромного ледяного нароста, который длительное время никто не устранял. Между тем рядом с объектом водоснабжения расположен Крутинский лицей, стадион и детская площадка.
В прокурате посчитали, что под тяжестью массивного ледяного столба башня может обрушиться, что не исключает человеческие жертвы и прекращение водоснабжения жителей.
Прокуратура Крутинского района внесла представление, обязав местную администрацию и ресурсоснабжающую организацию, на чьем балансе находится башня, устранить нарушения.
